"نسيبنا من أصحاب المعارف".. المعلق أحمد الطيب يوجه رسالة إلى هاني أبو ريدة

كتبت-هند عواد:

وجه أحمد الطيب معلق قنوات الكأس القطرية، رسالة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الثلاثي شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، المحلل أحمد عفيفي، هاني سعيد لاعب الزمالك السابق والمدير الرياضي الحالي في بيراميدز.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتمنى من المهندس هانى أبو ريدة أن يهتم في المستقبل القريب جدا بتحضير الثلاثي الشاب، شريف إكرامي وأحمد عفيفي وهاني سعيد بيراميدز، لقيادة مستقبل الكرة المصرية مع آخرين يتم انتقائهم وتحضيرهم من الآن لهذه المهمة".

وأضاف: "التي تحتاج إلى عقليات مثقفة وشخصيات متزمة، يشهد لها من الجميع بالاحترام والنزاهة وحسن الخلق والتعليم الذي يليق بمثل للكرة المصرية على الصعيد الدولي في المراحل القادمة".

واختتم الطيب: "ونسيبنا من أصحاب الشعبية والمعارف وتوازنات الإقليم، وخاصة اللي لعبوا كرة القدم بأقدامهم فقط، صدقني يا هندسة اختيار في المقص".

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