صورة ورسالة من بيسيرو قبل 5 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عدم تواجده بمنصب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال سليمان خلال تصريحات لقناة أم بي سي مساء أمس الجمعة:" تركت الإشراف والزمالك متصدر الدوري ومجموعته بالكونفدرالية وآخر مباراة لي كانت ضد المصري التي أدارها أحمد مجدي بعد رحيل جوميز".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "استبدلنا 21 لاعبًا بالفريق وهو عدد كبير جدًا وأمر خاطئ مثلما غيرنا 16 لاعبًا في عام 2014".

وعن إقامة المعسكر التحضيري لمباراة القمة في الإسماعيلية، قال سليمان إنهم يشعرون بالتفاؤل: "أقمنا معسكرًا لمباراة القمة وقبل ذلك كان معسكر الفريق في الإسماعيلية وفزنا على الأهلي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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