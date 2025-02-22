مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

2 0
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من أحمد سليمان على ترك منصبه "بقطاع الكرة" بالزمالك

01:01 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 4 صورة
    رئيس نادي النصر الليبي مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 4 صورة
    استقبال أحمد سليمان في ليبيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عدم تواجده بمنصب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال سليمان خلال تصريحات لقناة أم بي سي مساء أمس الجمعة:" تركت الإشراف والزمالك متصدر الدوري ومجموعته بالكونفدرالية وآخر مباراة لي كانت ضد المصري التي أدارها أحمد مجدي بعد رحيل جوميز".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "استبدلنا 21 لاعبًا بالفريق وهو عدد كبير جدًا وأمر خاطئ مثلما غيرنا 16 لاعبًا في عام 2014".

وعن إقامة المعسكر التحضيري لمباراة القمة في الإسماعيلية، قال سليمان إنهم يشعرون بالتفاؤل: "أقمنا معسكرًا لمباراة القمة وقبل ذلك كان معسكر الفريق في الإسماعيلية وفزنا على الأهلي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

اقرأ أيضًا:

القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)

"مفيش حياد".. تركي آل الشيخ يتحدث عن الاستديو التحليلي لمباريات الأهلي بكأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سليمان الزمالك ميعاد ماتش الاهلي والزمالك الأهلي ضد الزمالك أغلى لاعب في مباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص
القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)