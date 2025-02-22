أول تعليق من أحمد سليمان على ترك منصبه "بقطاع الكرة" بالزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، إن بعض اللاعبين الذين سيتواجدون بالتشكيل الأساسي لفريق الأهلي قد طلبوا الجلوس معه.

وأضاف سليمان في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء الجمعة: "أقسم بالله بعض اللاعبين التشكيل الأساسي للأهلي الذي سيخوض مباراة الزمالك قد طلبوا الجلوس معي وهناك لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري".

ولفت عضو مجلس إدارة الزمالك الانتباه إلى أن جمهور ناديه عليه فهم الفارق في الاستقرار بينهم والنادي الأهلي، مضيفًا:" الأهلي مستقر منذ 40 عامًا وتثبيت الجهاز الفني والإدارة يؤدي إلى النجاح والزمالك عندما استقر 4 سنوات استطاع تحقيق بعض الإنجازات".

وأتم سليمان تصريحاته بالإشارة إلى أن مركز حراسة المرمى في الأهلي على مدار 40 عاماً كان ثابت البطل، إكرامي، أحمد شوبير، عصام الحضري ومحمد الشناوي:"هذا هو الاستقرار الذي نسعى له في الزمالك".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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