عام ونصف لكسر هيمنته.. ماذا يفعل مارسيل كولر ضد الزمالك؟

أول تعليق من أحمد سليمان على ترك منصبه "بقطاع الكرة" بالزمالك

متابعة ـ هند عواد ـ محمد القرش ـ يوسف محمد

تتجه الأنظار عند السابعة من مساء اليوم السبت لاستاد القاهرة؛ حيث مباراة الأهلي ونظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

"عنق الزجاجة".. لاعب الزمالك السابق يتحدث لمصراوي عن مباراة القمة

يرى صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق إن المباراة بمثابة عنق الزجاجة للقلعة البيضاء، للاطلاع على تصريحاته كاملة..اضغط هنا

سامي الشيشيني لمصراوي: "لازم الزمالك يصدق نفسه وأنه أفضل من أي حد"

كشف سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي في البنك الأهلي، احتياجات الزمالك للفوز على الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

"تصنع نجوم".. نجم الزمالك السابق يكشف لمصراوي الأقرب للفوز في مباراة القمة

علق هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة قمة الكرة المصرية للاطلاع على رأيه..اضغط هنا

"لا بيهش ولا بينش".. اللاعب السابق للأهلي والزمالك يتحدث لمصراوي قبل القمة

تحدث اللاعب السابق للأهلي والزمالك، رضا عبد العال، عن مباراة القمة، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"مع رحيل جروس وأحذر الأهلي".. مصراوي يحاور عبد الظاهر السقا قبل مباراة القمة

يرى عبد الظاهر السقا إن رحيل جروس كان أمرًا واجبًا ولكنه في الوقت ذاته يرى أن بيسيرو لم يستكشف إمكانيات لاعبيه بعد، للاطلاع على تصريحاته كاملة.. اضغط هنا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، للاطلاع على التردد.. اضغط هنا

"منافسة رباعية".. هدافو الأهلي والزمالك الحاليين في مباريات القمة

ويتقاسم أربعة لاعبين صدارة قائمة الهدافين للجيل الحالي، في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، للاطلاع عليهم.. اضغط هنا

"تفوق أحمر".. القيمة التسويقية للأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

ويدخل فريق الأهلي المباراة بقيمة سوقية تقارب ضعف القيمة السوقية للزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

من هو أغلى لاعب في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

ويعد نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" هو اللاعب الأغلى قيمة سوقية في القمة، للتعرف على القائمة.. اضغط هنا

"مفاضلة في مركز".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

استقر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، للاطلاع على التشكيل.. اضغط هنا