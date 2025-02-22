القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)

عام ونصف لكسر هيمنته.. ماذا يفعل مارسيل كولر ضد الزمالك؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي

استقر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعه، مصطفي العش، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، جراديشار أو محمد عبد الله.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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