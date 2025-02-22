من هو أغلى لاعب في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)

عام ونصف لكسر هيمنته.. ماذا يفعل مارسيل كولر ضد الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وبات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، جاهزا لخوض أولى مبارياته بقميص الأحمر، بعد الانتقال إليه خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن جانبه، أصبح أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، جاهزا لخوض مباراة القمة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد بتروجيت.

أغلى لاعب في مباراة القمة

يعتبر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، أغلى لاعبي الفريقين في مباراة القمة اليوم، إذ تبلغ قيمته التسويقية 4 ملايين يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانفسير ماركت".

وجاءت ترتيب أغلى 5 لاعبين في مباراة القمة كالآتي"

1- زيزو - الزمالك - 4 ملايين يورو

2- أشرف بن شرقي - الأهلي - 3.5 مليون يورو

3- وسام أبو علي - الأهلي - 3.5 مليون يورو

4- إمام عاشور - الأهلي - 3.5 مليون يورو

5- مروان عطية - الأهلي - 2.5 مليون يورو

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك