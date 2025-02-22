تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للدوري المصري، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وجاء تردد قناة أون تايم سبورت 1 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

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