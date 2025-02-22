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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

08:00 ص السبت 22 فبراير 2025
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    الأهلي والزمالك
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    فريق الأهلي ضد الزمالك
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    فريق الأهلي ضد الزمالك (2)
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    الأهلي والزمالك موسم 2021 (1)
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والزمالك موسم 2021 (2)
  • عرض 20 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
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    فريق الأهلي ضد الزمالك (3)
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    الاهلي والزمالك
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
  • عرض 20 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والزمالك (2)
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والزمالك (1)
  • عرض 20 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 20 صورة
    الأهلي والزمالك السوبر المصري 2022_3
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
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    الأهلى والزمالك - أرشيفية
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    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 20 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للدوري المصري، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وجاء تردد قناة أون تايم سبورت 1 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 على 5

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الأهلي والزمالك تردد قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة القمة موعد مباراة الأهلي والزمالك
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