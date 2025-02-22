مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

06:00 ص السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لاصوت يعلو اليوم السبت فوق مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة 15 من الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل على الجانب الآخر فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:

ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة السولية لمتعب.. صلاح في الجيم.. علي معلول رفقة أصدقائه

جوارديولا يتغنى بمحمد صلاح ومرموش قبل مواجهة ليفربول والسيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك ترتيب الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"منافسة رباعية".. هدافو الأهلي والزمالك الحاليين في مباريات القمة

إعلان

إعلان

برودة شديدة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض