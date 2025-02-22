موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

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لاصوت يعلو اليوم السبت فوق مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة 15 من الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل على الجانب الآخر فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.

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