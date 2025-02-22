"أبرزها الأهلي والزمالك".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 22 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري
04:00 ـ المصري vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2
04:00 ـ الجونة vs سيراميكا كليوباترا ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1
07:00 ـ الأهلي vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
02:30 ـ إيفرتون vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ إيبسويتش تاون VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
05:00 ـ فولهام VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.
05:00 ـ أرسنال VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
05:00 ـ ساثامبتون VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3.
05:00 ـ بورنموث VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.
07:30 ـ أستون فيلا VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
الدوري الإسباني
03:00 ـ ألافيس VS إسبانيول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
05:15 ـ رايو فاييكانو VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
07:30 ـ فالنسيا VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.
10:00 ـ لاس بالماس VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
الدوري الإيطالي
04:00 ـ بارما VS بولونيا ـ القناة الناقلة: starzplay App
04:00 ـ فينيزيا VS لاتسيو ـ القناة الناقلة: starzplay App
07:00 ـ تورينو VS ميلان ـ القناة الناقلة: starzplay App
09:45 ـ إنتر VS جنوى ـ القناة الناقلة: starzplay App
الدوري السعودي
03:00 ـ الخلود vs الوحدة ـ القناة الناقلة: SSC sport.
04:05 ـ التعاون vs الشباب ـ القناة الناقلة: : SSC sport.
08:15 ـ الاتحاد vs الهلال ـ القناة الناقلة: : SSC sport.
اقرأ أيضًا:
"بالشماريخ تحت بيته".. احتفال مفاجيء لإمام عاشور بعيد ميلاده (فيديو وصور)
فيديو قد يعجبك: