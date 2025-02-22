مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"أبرزها الأهلي والزمالك".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

05:00 ص السبت 22 فبراير 2025

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تقام اليوم السبت 22 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

04:00 ـ المصري vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

04:00 ـ الجونة vs سيراميكا كليوباترا ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

07:00 ـ الأهلي vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

02:30 ـ إيفرتون vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ إيبسويتش تاون VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

05:00 ـ فولهام VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.

05:00 ـ أرسنال VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

05:00 ـ ساثامبتون VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3.

05:00 ـ بورنموث VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

07:30 ـ أستون فيلا VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الإسباني

03:00 ـ ألافيس VS إسبانيول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

05:15 ـ رايو فاييكانو VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

07:30 ـ فالنسيا VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

10:00 ـ لاس بالماس VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الإيطالي

04:00 ـ بارما VS بولونيا ـ القناة الناقلة: starzplay App

04:00 ـ فينيزيا VS لاتسيو ـ القناة الناقلة: starzplay App

07:00 ـ تورينو VS ميلان ـ القناة الناقلة: starzplay App

09:45 ـ إنتر VS جنوى ـ القناة الناقلة: starzplay App

الدوري السعودي

03:00 ـ الخلود vs الوحدة ـ القناة الناقلة: SSC sport.

04:05 ـ التعاون vs الشباب ـ القناة الناقلة: : SSC sport.

08:15 ـ الاتحاد vs الهلال ـ القناة الناقلة: : SSC sport.

اقرأ أيضًا:

"بالشماريخ تحت بيته".. احتفال مفاجيء لإمام عاشور بعيد ميلاده (فيديو وصور)

الأهلي يضيف رسميًا مسؤولاً جديدًا بقطاع كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة الأهلي والزمالك القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"منافسة رباعية".. هدافو الأهلي والزمالك الحاليين في مباريات القمة

إعلان

إعلان

برودة شديدة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض