مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تقام اليوم السبت 22 فبراير العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

04:00 ـ المصري vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

04:00 ـ الجونة vs سيراميكا كليوباترا ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

07:00 ـ الأهلي vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

02:30 ـ إيفرتون vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ إيبسويتش تاون VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

05:00 ـ فولهام VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.

05:00 ـ أرسنال VS وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

05:00 ـ ساثامبتون VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3.

05:00 ـ بورنموث VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

07:30 ـ أستون فيلا VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الإسباني

03:00 ـ ألافيس VS إسبانيول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

05:15 ـ رايو فاييكانو VS فياريال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

07:30 ـ فالنسيا VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

10:00 ـ لاس بالماس VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

الدوري الإيطالي

04:00 ـ بارما VS بولونيا ـ القناة الناقلة: starzplay App

04:00 ـ فينيزيا VS لاتسيو ـ القناة الناقلة: starzplay App

07:00 ـ تورينو VS ميلان ـ القناة الناقلة: starzplay App

09:45 ـ إنتر VS جنوى ـ القناة الناقلة: starzplay App

الدوري السعودي

03:00 ـ الخلود vs الوحدة ـ القناة الناقلة: SSC sport.

04:05 ـ التعاون vs الشباب ـ القناة الناقلة: : SSC sport.

08:15 ـ الاتحاد vs الهلال ـ القناة الناقلة: : SSC sport.

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