"دوري مصري وسعودي".. نتائج مباريات يوم الجمعة 21 فبراير
شهد يوم أمس الجمعة عدة مباريات بمختلف المسابقات نستعرضها خلال السطور التالية:
نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري
إنبي 1-0 سموحة
فاركو 0- 0 موردن سبورت
بتروجت 2 - 2 حرس الحدود
البنك الأهلي 3 - 2 الاتحاد السكندري
نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي
ليستر سيتي 0 - 4 برينتفورد
نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني
سيلتا فيجو 1 - 0 أوساسونا
نتائج مباريات اليوم بالدوري الفرنسي
رين 1 - 0 ريمس
نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني
فرايبورج 5 - 0 فيردر بريمن
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
ليتشي 0 - 1 أودينيزي
نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي
ضمك 0 - 2 أهلي جدة
القادسية 2 - 0 الأخدود
النصر 2 - 3 الاتفاق
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