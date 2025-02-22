شهد يوم أمس الجمعة عدة مباريات بمختلف المسابقات نستعرضها خلال السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري

إنبي 1-0 سموحة

فاركو 0- 0 موردن سبورت

بتروجت 2 - 2 حرس الحدود

البنك الأهلي 3 - 2 الاتحاد السكندري

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

ليستر سيتي 0 - 4 برينتفورد

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني

سيلتا فيجو 1 - 0 أوساسونا

نتائج مباريات اليوم بالدوري الفرنسي

رين 1 - 0 ريمس

نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني

فرايبورج 5 - 0 فيردر بريمن

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي 0 - 1 أودينيزي

نتائج مباريات اليوم بالدوري السعودي

ضمك 0 - 2 أهلي جدة

القادسية 2 - 0 الأخدود

النصر 2 - 3 الاتفاق

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