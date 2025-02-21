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"أشرف بن شرقي على رأسها".. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

10:27 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 6 صورة
    أشرف بن شرقي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على القائمة التي سيخوض بها مباراة الزمالك في الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك ستضم المغربي أشرف بنشرقي الذي انضم لناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

وتضم قائمة الأهلي للمباراة، بحسب المصدر ذاته كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي شوبير ومحمد هاني واكرم توفيق ومصطفي العش واشرف داري ورامي ربيعه وكريم الدبيس وعمرو السولية واحمد نبيل كوكا واحمد رضا ومروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد عبدالله واشرف بن شرقي ووسام ابوعلي وجينيك جارديشار .

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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