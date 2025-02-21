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"خلاف في مركز واحد".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري

10:16 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    الأهلي ضد الإسماعيلي (2)
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    فريق الأهلي
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (2)
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (1)
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    الأهلي ضد غزل المحلة (3)
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    الأهلي والزمالك
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    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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    الأهلي والزمالك
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    فريق الأهلي ضد الزمالك (2)
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعه، مصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبوعلي ونيجيك جراديشار (محمد عبد الله).

ولم يستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حتى الآن، على اللاعب الذي سيشارك في مركز الجناح الأيسر، حيث يفاضل المدير الفني بين الثنائي محمد عبد الله وجراديشار، إلا أن الأقرب حتى الآن هو جراديشار.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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