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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

أهداف مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري

وقص البنك الأهلي شريك التسجيل بالدقيقة 3 عن طريق اللاعب أسامة فيصل ثم عزز زميله محمد إبراهيم التقدم بهدف ثان بالدقيقة 5 قبل أن يقلص عمرو جمعة النتيجة بهدف لصالح الاتحاد بالدقيقة 33.

وتعادل عبدالغني محمد لفريق الاتحاد مع بداية الشوط الثاني بالدقيقة 51 إلا أن البنك الأهلي عاد للتقدم مرة ثالثة بالدقيقة 59 عن طريق اللاعب ياو أنور.

ترتيب البنك الأهلي والاتحاد السكندري

ورفع الفوز رصيد فريق البنك الأهلي إلى النقطة 25 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 في المركز 11.

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