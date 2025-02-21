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الأهلي يضيف رسميًا مسؤولاً جديدًا بقطاع كرة القدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال أصدقاء نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور بعيد ميلاده.



وظهر أصدقاء إمام عاشور وهم يفاجئونه بتواجدهم أسفل منزله ليحتفلوا معه فور نزوله لهم بالشماريخ بجانب إهدائه كعكة عيد الميلاد.

واحتفل لاعب الوسط المهاجم مساء يوم أمس الخميس بعيد ميلاده الـ 27.



ويستعد إمام عاشور لخوض مباراة هامة رفقة ناديه الأهلي أمام نظيره الزمالك بالدوري.



موعد مباراة الأهلي والزمالك



ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.



ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري



ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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