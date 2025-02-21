لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

كتب - يوسف محمد:

تعرض محمد رأفت لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005، لحادث سير اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري بسيارته.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لسيارته تظهير بعد الحادث، الذي أدى إلى تهشم السيارة وتعرضها للكثير من الأضرار.

وأجرى اللاعب الحادث خلال التوجه إلى مشروع الهدف في 6 أكتوبر، للمشاركة في تدريب منتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه.

ويذكر أن المنتخب المصري للشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبية كان قد بدأ معسكره المغلق أمس الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب في أبريل المقبل.

ويرتبط رأفت مع الأهلي بعقد حتى عام 2027، وينشط اللاعب في مركز المهاجم الصريح.

وسبق للاعب المشاركة في بطولة الدوري مع الفريق الأول للأهلي، خلال مباراة مودرن فيوتشر ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويذكر أن الفريق الأول للنادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره الزمالك غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة ال15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات.

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