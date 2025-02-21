"بينهم نجم الوسط والمدافع".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك غدا السبت، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

غيابات الأهلي في مباراة القمة

ويغيب عن المارد الأحمر في المباراة العديد من اللاعبين، بسبب الإصابات وعلى رأسهم نجم الوسط محمد مجدى أفشة.

ويفتقد المارد الأحمر للخماسي، "ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، علي معلول، رضا سليم ومحمد مجدى أفشة، بسبب الإصابة".

وفي المقابل، أصبح طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر جاهزا لمباراة القمة، بعد التخلص من الإصابة التي كان يعاني منها، وعودته للمشاركة في المران الجماعي منذ أمس الخميس.

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