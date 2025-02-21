كتب - مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره الأهلي غدا، في إطار منافسات الجولة 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الدوري المصري.

ويفتقد الفارس الأبيض لخدمات العديد من اللاعبين، خلال المباراة غدا، على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

غيابات الزمالك في مباراة القمة

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن الفارس الأبيض في مباراة القمة غدا بسبب عدم الجاهزية الفنية، بجانب غياب ناصر ماهر عن الفريق بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في مباراة الإسماعيلي الجولة الـ13 بالدوري.

كما يغيب عن المباراة كلا من، أحمد فتوح بسبب الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، محمود جهاد لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، حمزة المثلوثي الذي يعاني من إصابة الرباط الصليبي، بالإضافة إلى أحمد حمدي، الذي لم ينتهي من برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابة الرباط الصليبي.

وفي المقابل يفتقد الفارس الأبيض لخدمات الخماسي، "أحمد رفاعي، محمد عبد الشافي، مهاب ياسر، جيفرسون كوستا وسيدي نداي، لأسباب فنية".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 27 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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