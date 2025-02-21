مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

3 2
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 0
22:00

برينتفورد

الدوري السعودي

النصر

2 3
19:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

"هزم مدرب سابق للزمالك".. أهلي جدة يفوز على "قاهر كبار" الدوري السعودي (فيديو)

07:32 م الجمعة 21 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جالينو
  • عرض 5 صورة
    إيفان توني
  • عرض 5 صورة
    الأهلي وضمك
  • عرض 5 صورة
    الأهلي وضمك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أهلي جدة بهدفين نظيفين على نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

أهداف مباراة أهلي جدة وضمك

وتقدم فريق أهلي جدة بهدف مبكر بعد مرور 4 4 دقائق سجله لاعبه إيفان توني ثم أضاف زميله جالينو الهدف الثاني بالدقيقة 90+5.

ترتيب أهلي جدة وضمك

ورفع الفوز رصيد فريق أهلي جدة إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد فريق ضمك عند النقطة 24 في المركز 11.

ويتولى المدرب البرتغالي نونو ألميدا المهمة الفنية لفريق ضمك والذي سبق وكان مساعدًا بالجهاز الفني لمواطنه فيريرا بالزمالك ثم خاض تجربة بمفرده في الدوري المصري من بوابة نادي فاركو.

ولقب فريق ضمك بـ "قاهر الكبار" في الدوري السعودي بعدما فاز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف وتعادل مع ضمك بهدفين لمثلهما.

اقرأ أيضًا:

"حياته أسهل".. محمد صلاح يعلق على الأرقام القياسية لهالاند

"لعل المانع خير".. تعليق مثير من ممدوح عباس على غياب شيكابالا عن مباراة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ضمك ضد الأهلي الأهلي السعودي نونو ألميدا الزمالك الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب خطة ترامب بشأن غزة.. دولة أوروبية تقاطع احتفالات أمريكا بيوم القديس باتريك