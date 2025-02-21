"هزم مدرب سابق للزمالك".. أهلي جدة يفوز على "قاهر كبار" الدوري السعودي (فيديو)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاز فريق أهلي جدة بهدفين نظيفين على نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.
أهداف مباراة أهلي جدة وضمك
وتقدم فريق أهلي جدة بهدف مبكر بعد مرور 4 4 دقائق سجله لاعبه إيفان توني ثم أضاف زميله جالينو الهدف الثاني بالدقيقة 90+5.
ترتيب أهلي جدة وضمك
ورفع الفوز رصيد فريق أهلي جدة إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد فريق ضمك عند النقطة 24 في المركز 11.
ويتولى المدرب البرتغالي نونو ألميدا المهمة الفنية لفريق ضمك والذي سبق وكان مساعدًا بالجهاز الفني لمواطنه فيريرا بالزمالك ثم خاض تجربة بمفرده في الدوري المصري من بوابة نادي فاركو.
ولقب فريق ضمك بـ "قاهر الكبار" في الدوري السعودي بعدما فاز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف وتعادل مع ضمك بهدفين لمثلهما.
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شاهد ثنائية الأهلي في شباك ضمك بصوت المعلق مدحت شلبي ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي | #ضمك_الأهلي #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/ZfBxWUlKnC— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025
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