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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي آراو السويسري إعارة لاعبه المصري عمرو خالد بيبو إلى نادي فولين ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الرابعة محليًا ـ في خطوة مفاجآة.

وكان نادي آراو قد أعلن منذ أيام قليلة شراء المدة المتبقية بعقد عمرو خالد بيبو بالنادي الأهلي ليعلن التعاقد مع المهاجم صاحب الـ 19 عامًا حتى يونيو 2027.

وعلل المدير الرياضي لنادي آراو السويسري إعارة عمرو خالد بيبو، بقوله:"عمرو موهوبًا وواعدًا بالنسبة لنا ومن الضروري لتطوره المستقبلي أن يحصل على المزيد من التدريب، ولهذا السبب قررنا إعارته حتى الصيف".

أرقام عمرو خالد بيبو بالموسم الحالي 24/25

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بقميص فريقه بـ 9 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا من بينها 8 أهداف بدوري تحت 19 عامًا بجانب مباراة بالكأس مع الفريق الأول شارك خلالها 15 دقيقة.

من هو عمرو خالد بيبو؟

عمرو صاحب الـ 19 عاماً تدرج بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي؛ إذ ينشط في مركز المهاجم والجناح الأيمن.

اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضًا، حسبما ذكر موقع ترانسفير ماركت، انضم لمنتخب الشباب في نوفمبر 2023.

وشارك اللاعب بقميص منتخب الشباب بـ 10 مباريات صنع خلالها هدفًا خلال 457 دقيقة لعب.

واحترف اللاعب خلال الموسم الماضي 2023/24 بصفوف نادي آراو السويسري قبل أن يمدد النادي استعارته بالموسم الجاري 2024/25.

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