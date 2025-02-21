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"لعل المانع خير".. تعليق مثير من ممدوح عباس على غياب شيكابالا عن مباراة الأهلي

06:16 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
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    ممدوح عباس
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    حسن حمدي في زيارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس
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    ممدوح عباس وحسن حمدي
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    ممدوح عباس
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    ممدوح عباس
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    ابتسامة شيكابالا (1)
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    محمود شيكابالا يحتفل بهدف حسام أشرف
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    ابتسامة شيكابالا (2)
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    شيكابالا (2)
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    شيكابالا يثير الجدل بسيارته بعد مباراة الزمالك وأبو قير (1)
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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كتب - يوسف محمد:

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مباراة الأهلي المقرر إقامتها غدا بالدوري.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره الأهلي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "قائدي الجيوش يديرون معاركهم من غرف العمليات، والزمالك يفتقد غياب الفريق أول محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد جيش الزمالك الكروي لعل المانع خير".

وأضاف: "والبركة في اللواء ركن عمر جابر وزملاءه في الفريق".

ويدخل نادي الزمالك مباراة القمة غدا، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل، برصيد 27 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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