"لا بيهش ولا بينش".. اللاعب السابق للأهلي والزمالك يتحدث لمصراوي قبل القمة
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كتب - محمد القرش:
تحدث اللاعب السابق للأهلي والزمالك، رضا عبد العال، عن مباراة القمة المصري المقرر لها غدا السبت.
وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كعادة ماتش الأهلي والزمالك صعب التوقع، محدث يقدر يعرف هيحصل ايه في الماتش غير لما يتفرج".
وأضاف: "ماتشات الأهلي والزمالك بيفرق فيها الترقيصة والشوطة والعرضية الصح، الكلام ده كله ممكن يخلي فرقة أعلى من اللي قدامها نفسيا".
وواصل: "مؤشرات الماتش كلها واقفة، زمان كنا بنقول الباكات بيزيدوا وبيبقوا مفاتيح لعب، لكن دلوقتي مفيش الكلام ده".
وعند سؤاله عن مدى تأثير إمام في مباراة الزمالك، أجاب: "الماتشات اللي زي ديه بيكون كل التركيز على نجم الفريق من الخصم، عشان كدا شوفنا قبل كدا الخطيب وأبو تريكة مكسرين الدنيا وفي القمة مش بيعملوا حاجة".
وأوضح: "رحيل جروس وتولي بيسيرو قبل القمة، دافع للمدرب الجديد واللاعبين والجماهير".
واختتم: "شوفنا الفترة بتاعت جروس مع الزمالك كانت سيئة، ولو كان لعب القمة كان خسر 3 مستريح لأنه (لا بيهش ولا بينش)".
يُذكر أن رضا لعب للزمالك خلال الفترة من 1987 حتى 1993، قبل أن ينتقل للأهلي الذي قضى معه 5 سنوات.
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