مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

2 1
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
22:00

برينتفورد

الدوري السعودي

النصر

0 0
19:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

"لا بيهش ولا بينش".. اللاعب السابق للأهلي والزمالك يتحدث لمصراوي قبل القمة

05:43 م الجمعة 21 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال (2)
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل يوسف في تدخل على رضا عبد العال
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال 2
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال (2)
  • عرض 11 صورة
    رضا عبد العال (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث اللاعب السابق للأهلي والزمالك، رضا عبد العال، عن مباراة القمة المصري المقرر لها غدا السبت.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كعادة ماتش الأهلي والزمالك صعب التوقع، محدث يقدر يعرف هيحصل ايه في الماتش غير لما يتفرج".

وأضاف: "ماتشات الأهلي والزمالك بيفرق فيها الترقيصة والشوطة والعرضية الصح، الكلام ده كله ممكن يخلي فرقة أعلى من اللي قدامها نفسيا".

وواصل: "مؤشرات الماتش كلها واقفة، زمان كنا بنقول الباكات بيزيدوا وبيبقوا مفاتيح لعب، لكن دلوقتي مفيش الكلام ده".

وعند سؤاله عن مدى تأثير إمام في مباراة الزمالك، أجاب: "الماتشات اللي زي ديه بيكون كل التركيز على نجم الفريق من الخصم، عشان كدا شوفنا قبل كدا الخطيب وأبو تريكة مكسرين الدنيا وفي القمة مش بيعملوا حاجة".

وأوضح: "رحيل جروس وتولي بيسيرو قبل القمة، دافع للمدرب الجديد واللاعبين والجماهير".

واختتم: "شوفنا الفترة بتاعت جروس مع الزمالك كانت سيئة، ولو كان لعب القمة كان خسر 3 مستريح لأنه (لا بيهش ولا بينش)".

يُذكر أن رضا لعب للزمالك خلال الفترة من 1987 حتى 1993، قبل أن ينتقل للأهلي الذي قضى معه 5 سنوات.

اقرأ أيضًا:

"عنق الزجاجة".. لاعب الزمالك السابق يتحدث لمصراوي عن مباراة القمة

جوارديولا يتغنى بمحمد صلاح ومرموش قبل مواجهة ليفربول والسيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رضا عبد العال الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك إمام عاشور بيسيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية