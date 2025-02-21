"عنق الزجاجة".. لاعب الزمالك السابق يتحدث لمصراوي عن مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

تحدث صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق، عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح سليمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حظوظ الزمالك دائما ما تكون متساوية بسبب الجماهير، وأتوقع أن يصنع عبدالله السعيد وزيزو الفارق للزمالك ومن الأهلي أعتقد إمام عاشور وأشرف بن شرقي".

وأضاف: "هذه المباراة عنق الزجاجة بالنسبة الزمالك، الفرق 5 نقاط وإذا فاز الزمالك سيكون نقطتين، وهذا فرصة الزمالك للخروج من الوضع الصعب".

واختتم تصريحاته: "هذه المباراة ليست مثل السوبر، كل مباراة لها حساباتها، فكر مختلف ومدرب مختلف وأتمنى أن يلعبون مثل السوبر".

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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