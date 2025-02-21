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جاهزية لاعب الزمالك لمواجهة الأهلي

04:13 م الجمعة 21 فبراير 2025

مران فريق الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الأيام القليلة الماضية سعي الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتجهيز مصطفى شلبي من أجل مواجهة الأهلي.

وقال مصدر "لمصراوي" إن الجهاز الفني اطمئن على الجاهزية الطبية لمصطفى شلبي لمواجهة الأهلي غدا السبت.

وأوضح المصدر أن جاهزية اللاعب جاءت بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد إصابته بإجهاد في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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