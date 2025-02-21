تونسي في الصدارة.. ترتيب هدافي مباريات القمة الحاليين

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وحفل الأخضر لتدشين ستاد النادي.

فيما يعاني الزمالك من الإصابات، أبرزها أحمد سيد زيزو لاعب نجم الفريق، الذي خرج مصابا في المباراة السابقة ضد بتروجيت، وحتى الآن توجد شكوك حول مشاركته في المباراة.

وفي حالة مشاركة زيزو في مباراة القمة، سيكون على بعد هدف وحيد لتصدر قائمة هدافي الديربي الحاليين.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الأهلي والزمالك:

1- التونسي علي معلول لاعب الأهلي، 4 أهداف

2-أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 3 أهداف

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، هدفين

4- حسين الشحات لاعب الأهلي، هدفين

5- شيكابالا لاعب الزمالك، هدفين

6- سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، هدفين

وهدف لكل من ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، محمد عبدالشافي وعبدالله السعيد لاعبا الزمالك.