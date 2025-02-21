"مكنش بيلعبني مهاجم".. عماد متعب يتحدث عن فترته بيسيرو في الأهلي

ماذا قدم زيزو في مباريات القمة ضد الأهلي؟

قبل القمة.. مقارنة بين حسين الشحات وزيزو.. من الأفضل؟

كتبت-هند عواد:

كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طريقة توظيفه تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للزمالك والسابق للأحمر.

وتولى جوزيه بيسيرو تدريب الأهلي، خلال الفترة من 9 أكتوبر 2015 حتى 18 يناير 2016، بالتحديد في 12 مباراة لمدة 101 يوم.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لأول مرة أقول هذا الكلام، بيسيرو "مكنش بيلعبني مهاجم"، كان يوظفني تحت المهاجم، وقال لي إنه لا يريد أن يكون ظهري للملعب، يريدني في المكان الفارغ ليس رجل لرجل".

وأضاف: "بيسيرو لم يتمكن من قضاء وقت طويل معنا، فذهبنا إلى معسكر الإمارات 4 مباريات ورحل عن الفريق، وإذا كان استمر معنا كان سيطور الأداء بشكل كبير، وسيمنح اللاعبين إضافات هم لا يعرفونها".

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