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أماكن دخول الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك

12:10 م الجمعة 21 فبراير 2025

جماهير الأهلي والزمالك

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كتب - محمد القرش:

أعلنت هيئة استاد القاهرة الدولي أماكن دخول الجماهير للدرجات المختلفة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.

وتعد مباراة القمة هي الأولى التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بعد أعمال الصيانة التي بدأت يوم 1 فبراير حتى 21 من نفس الشهر الجاري.

وأوضحت هيئة الاستاد أن الدرجات، الأولى يمين والأولى يسار والـ VIP، يدخل الاستاد من خلال بوابة آل رشدان.

وجماهير الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر، والدرجتين الثانية والثالثة يسار من شارع صلاح سالم.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا السبت 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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