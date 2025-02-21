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قبل القمة.. مقارنة بين حسين الشحات وزيزو.. من الأفضل؟

11:53 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    حسين الشحات
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    أِرف بن شرقي وزيزو
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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كتبت-هند عواد:

تجمع قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من المسابقة، ويسعى الزمالك لتقليل الفارق مع غريمه التقليدي الذي وصل إلى 5 نقاط والحفاظ على فرصة منافسته على اللقب.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك، وذلك قبل خوض المرحلة المقبلة من الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد، والذي سيكون عبارة عن مجموعتين، الأولى لتحديد البطل والثانية لصراع البقاء.

ويدخل الأهلي مباراة الزمالك، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يتصدر بيراميدز المسابقة بفارق نقطة، ويمتلك الأحمر أقوى خط هجوم، إذ أنه لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

مقارنة بين زيزو والشحات

ومثلما تنافس حسين الشحات لاعب الأهلي وزيزو لاعب الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، سيكون للثنائي دورا في لقاء القمة، الذي يعتمد بشكل كبير على الأطراف.

وعلى الرغم من أن زيزو لا يعيش أفضل فتراته مع غموض مستقبله داخل القلعة البيضاء، إلا أنه يظل أحد أبرز الأسلحة في صفوف الأبيض.

وتساوى حسين الشحات وزيزو في عدد الأهداف، 3 لكل منهما، لكن زيزو سجل هدفين من ركلتي جزاء، وصنع زيزو هدفا فيما صنع حسين 3 أهداف، وهكذا مساهمات لاعب الأهلي أفضل خلال الموسم.

وجاءت أرقام الثنائي بالتفصيل كالآتي:

حسين الشحات: لعب 14 مباراة، بواقع 1102 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، صنع 3 أهداف، التمريرات الصحيحة 402، دقة التمرير 77.8.

زيزو: لعب 13 مباراة، بواقع 1108 دقائق لعب، سجل 3 أهداف، صنع هدفا، التمريرات الصحيحة 354، دقة التمرير 84.5.

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