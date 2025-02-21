ماذا قدم زيزو في مباريات القمة ضد الأهلي؟

"قبل القمة".. مشوار الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم

قبل القمة.. مقارنة بين حسين الشحات وزيزو.. من الأفضل؟

كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

ويعاني الزمالك من الإصابات وغيابات، إضافة إلى تغيير المدير الفني للفريق، بعد إقالة كريستيان جروس.

وتعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية ضد بتروجيت، مما أثار قلق جماهير القلعة البيضاء، ولم يتحدد موقفه من المباراة حتى الآن.

ولعب زيزو 17 مباراة ضد الأهلي منذ انضمامه إلى الزمالك، في يناير 2019، وخلال مشاركته فاز الزمالك في 5 مباريات فقط وخسر 9 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

وساهم أحمد السيد زيزو بـ6 أهداف ضد الأهلي، سجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، وتلقى بطاقتين صفراواتين.

ومن ضمن مباريات الزمالك ضد الأهلي التي خاضها زيزو، نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1، ونهائيين كأس مصر (فاز بنهائي وخسر الآخر)، وبطولة كأس السوبر الأفريقي التي فاز بها الزمالك قبل عدة أشهر.

ولعب زيزو 3 مباريات كأس السوبر المصري ضد الأهلي، فاز في نهائي وحيد وخسر نهائيين، وهكذا يكون لاعب الزمالك توج بـ3 بطولات على حساب الأهلي، وخسر 4 ألقاب.

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