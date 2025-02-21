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ماذا قدم زيزو في مباريات القمة ضد الأهلي؟

11:26 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    أحمد السيد زيزو من مباراة الزمالك وفاركو
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    زيزو في مران الزمالك
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
  • عرض 18 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
  • عرض 18 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
  • عرض 18 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
  • عرض 18 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

ويعاني الزمالك من الإصابات وغيابات، إضافة إلى تغيير المدير الفني للفريق، بعد إقالة كريستيان جروس.

وتعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية ضد بتروجيت، مما أثار قلق جماهير القلعة البيضاء، ولم يتحدد موقفه من المباراة حتى الآن.

ولعب زيزو 17 مباراة ضد الأهلي منذ انضمامه إلى الزمالك، في يناير 2019، وخلال مشاركته فاز الزمالك في 5 مباريات فقط وخسر 9 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

وساهم أحمد السيد زيزو بـ6 أهداف ضد الأهلي، سجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، وتلقى بطاقتين صفراواتين.

ومن ضمن مباريات الزمالك ضد الأهلي التي خاضها زيزو، نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1، ونهائيين كأس مصر (فاز بنهائي وخسر الآخر)، وبطولة كأس السوبر الأفريقي التي فاز بها الزمالك قبل عدة أشهر.

ولعب زيزو 3 مباريات كأس السوبر المصري ضد الأهلي، فاز في نهائي وحيد وخسر نهائيين، وهكذا يكون لاعب الزمالك توج بـ3 بطولات على حساب الأهلي، وخسر 4 ألقاب.

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