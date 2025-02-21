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"كنت في القسم والمأمور أهلاوي".. رضا عبد العال يروي ذكرياته مع مباراة الأهلي والزمالك

10:42 ص الجمعة 21 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال (2)
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال 2
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال (2)
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 10 صورة
    رضا عبد العال
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كتب - محمد القرش:

روى اللاعب السابق للأهلي والزمالك، رضا عبد العال، أصعب موقف تعرض له في مباريات القمة التي خاضها عبر تاريخه.

وقال عبد العال في تصريحات عبر برنامج "البريمو": "في مرة حد حط اسمي في محضر بالعند في خالي، ومأمور القسم قالهم روحوا هاتوه عشان ماتش الأهلي والزمالك بكرة".

وأضاف: "وقفل عليا الأوضة من الساعة 4 لحد 9.30، لولا رئيس المباحث في التوقيت ده انا مكنتش هلعب المباراة، بعد ما اتمنع عني كل الاتصالات ومحدش كان عارف أنا فين".

وأوضح: "مشيت بعد ما عرف رئيس المباحث إني موجود، ودخلي قالي انت بتعمل ايه هنا مش عندك ماتش بكرة، ولما عرف أن اسمي في محضر قالي اعمل اتصالات".

وواصل: "اتصلت بالنادي محدش بيرد لأن كلهم راحوا على المعسكر، جت عليا الساعة 2 وأنا في القسم، كان فيه مشجع زملكاوي حاضر التمرين اللي قبل المعسكر من المنقطة عندنا، وهو معدي من جنب القسم عرف إني جوا لما سأل عن سبب الزحمة".

واختتم: "المشجع راح قال لكابتن فاروق جعفر في الهيئة الهندسية، وجالي وقعد مع المأمور لحد ما وصلوا إني اخرج العب الماتش وارجع تاني بعد كدا، وخرجت الساعة 5 الفجر روحت نمت على طول".

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