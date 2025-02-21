مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري، العديد من المباريات القوية، في بطولة الدوري المصري، ضمن مواجهات الجولة ال 15 في المسابقة.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم كالتالي

فاركو ضد مودرن سبورت - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

إنبي ضد سموحة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بتروجيت ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

ويذكر أن فريق بيراميدز يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الأن.