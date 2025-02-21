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لأول مرة.. 6 لاعبين جدد في ديربي الأهلي والزمالك

07:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    هدف جراديشار في بتروجيت_7
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    جراديشار لاعب الأعلي_3
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    جراديشار 1_2
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    احتفال جراديشار
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    مصطفى العش في مران الأهلي
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    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
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    طرد مصطفى العش
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    طرد مصطفى العش
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (2)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (6)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي (1)
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (5)
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    أحمد الجفالي
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    أحمد الجفالي
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    احمد حسام 2
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    احمد حسام
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    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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    صلاح مصدق مع جروس
  • عرض 24 صورة
    استقبال صلاح مصدق من لاعبي الزمالك
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    صلاح مصدق
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
  • عرض 24 صورة
    أحمد الجفالي
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كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلو في الساعات الماضية فوق صوت ديربي الأهلي والزمالك، والذي يجمع بينهما مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تواجد عدد من اللاعبين الجدد في صفوف الفريقين، الذين سيخوضون أول ديربي لهم بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

لاعبين يشاركون لأول مرة في ديربي القطبين

في صفوف الأهلي، يشارك السلوفيني نيتس جراديشار، مصطفى العش، وأحمد رضا لأول مرة ضد الزمالك.

بينما يظهر مع الزمالك الثلاثي أحمد حسام، المغربي صلاح الدين، والتونسي أحمد الجفالي. وذلك بعدما ابتعدت فرص لحاق محمود جهاد بالمباراة منخفضة بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

فيما يتعلق بالمراكز في الدوري، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 5، دون تلقي أي هزيمة، سجل الفريق 26 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

من جهة أخرى، يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر مثلها، سجل الفريق 25 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

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