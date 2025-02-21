لأول مرة.. 6 لاعبين جدد في ديربي الأهلي والزمالك

"قاهر صنداونز الذي كتب التاريخ".. من هو ستيلينبوش منافس الزمالك الغامض

كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلو في الساعات الماضية فوق صوت ديربي الأهلي والزمالك، والذي يجمع بينهما مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تواجد عدد من اللاعبين الجدد في صفوف الفريقين، الذين سيخوضون أول ديربي لهم بعد انضمامهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

لاعبين يشاركون لأول مرة في ديربي القطبين

في صفوف الأهلي، يشارك السلوفيني نيتس جراديشار، مصطفى العش، وأحمد رضا لأول مرة ضد الزمالك.

بينما يظهر مع الزمالك الثلاثي أحمد حسام، المغربي صلاح الدين، والتونسي أحمد الجفالي. وذلك بعدما ابتعدت فرص لحاق محمود جهاد بالمباراة منخفضة بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

فيما يتعلق بالمراكز في الدوري، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 5، دون تلقي أي هزيمة، سجل الفريق 26 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

من جهة أخرى، يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3، وخسر مثلها، سجل الفريق 25 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

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