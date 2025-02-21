11 محترفًا في ديربي الأهلي والزمالك.. تعرف عليهم

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كتب- محمد عبدالهادي:

يشهد ديربي الأهلي والزمالك في الدوري المصري مشاركة 11 لاعبًا محترفًا بين الفريقين، في القمة التي تجمع بينهما غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15.

سنعرض في هذا التقرير أبرز المحترفين الذين سيشاركون في المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

في صفوف الأهلي

نيتس جراديشار (سلوفينيا): يلعب في خط الهجوم وانضم لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الأخير.

علي معلول (تونس): الظهير الأيسر المخضرم الذي مدد تعاقده مع الأهلي الشهر الماضي.

أشرف داري(المغرب): مدافع وانضم لصفوف الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من بريست الفرنسي.

يحي عطية الله (المغرب): ظهير أيسر انضم للأهلي في الصيف الماضي على سبيل الاعارة لنهاية الموسم.

أشرف بن شرقي (المغرب): جناح أيسر، انضم للأهلي قادمًا من الريان القطري في الميركاتو الشتوي الأخير.

وسام أبو على (فلسطين): مهاجم فلسطيني محترف، ولكنه مسجل كلاعب مصري وفقًا للوائح رابطة الأندية

محترفي في صفوف الزمالك:

سيف الدين الجزيري (تونس): مهاجم الزمالك انضم للأبيض في صيف 2021.

جيفرسون كوستا (غينيا بيساو): مدافع تحت السن انضم للزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي.

أحمد الجفالي (تونس): جناح أيسر انضم للزمالك في الشتاء الماضي.

صلاح مصدق (المغرب): مدافع مغربي انضم للزمالك في الميركاتو الأخير.

محمود بنتايك (المغرب): ظهير أيسر انضم للزمالك في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.