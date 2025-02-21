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"قاهر صنداونز الذي كتب التاريخ".. من هو ستيلينبوش منافس الزمالك الغامض بالكونفدرالية

05:23 ص الجمعة 21 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    فريق ستيلينبوش
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
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    نادي الزمالك (10)
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    نادي الزمالك
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (2)
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (1)
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    لاعبو نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت في الساعات الماضية، عن مواجهة الزمالك، أمام نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا، في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 3 أبريل المقبل، في جنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 10 أبريل.

من هو فريق ستيلينبوش

يعد فريق ستيلينبوش، منافسا غامضا لنادي الزمالك، حيث أنه كتب التاريخ في بلاده بالمشاركة الأولى في البطولات الأفريقية للأندية، وقد نجح في تجاوز مجموعة صعبة ليحتل المركز الثاني خلف نادي نهضة بركان.

فريق مليء بالمواهب الشابة الجيدة، والتي ستكون في منحنى تعليمي حاد هذا الموسم، ويتولى تدريبه ستيف باركر هو ابن شقيق التكتيكي الأسطوري السابق لجنوب أفريقيا كلايف باركر، وقد طور سمعة قوية في حد ذاته.

تأسس النادي سنة 2016، وقيمته التسويقية 11 مليون دولار .. وحقق لقب واحد في تاريخه كأس جنوب أفريقيا

فريق ستيلينبوش أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة بالتساوي مع الوصيف أورلاندو بيراتس، حيث حقق ستيلينبوش الفوز في 14 مباراة وتعادل في 8 وخسر 8 وسجل الفريق 39 هدف واستقبل 24 هدف

في الموسم الحالي يحتل ستيلينبوش المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الجنوب إفريقي برصيد 23 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات ومؤجل له مباراتين في البطولة حتى الآن.

فريق ستيلينبوش حقق مفاجأة مداوية الموسم الماضي، بعدما أقصى صندوانز في الدور ربع النهائي من البطولة بهدفين مقابل هدف.

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