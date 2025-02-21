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هدافو مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

09:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    الزمالك والبنك الأهلي (1)
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
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    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 19 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة
  • عرض 19 صورة
    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
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    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
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    حسام وإبراهيم حسن
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن ورضا عبد العال ومحمد رمضان وجمال السيد وحسن حمدي نائب رئيس النادي
  • عرض 19 صورة
    الحكم باتريس ماتبيلا وحسام حسن مهاجم الأهلي وهشام يكن مدافع نادي الزمالك
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    عماد متعب بقميص الأهلي
  • عرض 19 صورة
    عماد متعب
  • عرض 19 صورة
    عماد متعب
  • عرض 19 صورة
    عماد متعب
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كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على مباراة الأهلي والزمالك في القمة رقم 129 بين القطبين، وتقام المباراة في السابعة مساء غدا السبت 22 فبراير، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ويتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

هدافو مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

التقى الأهلي والزمالك في 128 مباراة سابقة بمختلف البطولات، فاز الأهلي في 59 مباراة، وفاز الزمالك في 29 مباراة، وانتهت 40 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، قائمة هدافي مباريات القمة، برصيد 13 هدفا، يليه عماد متعب مهاجم الأحمر برصيد 10 أهداف.

وفي المركز الثالث حسام حسن مدرب منتخب مصر الحالي ولاعب الأهلي والزمالك السابق، برصيد 9 أهداف، ويليه محمد شريف لاعب الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، برصيد 7 أهداف، ويتساوى معه نجم الزمالك السابق جمال حمزة.

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