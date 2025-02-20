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وزير الرياضة يعلن انضمام عددًا من الناشئين المصريين إلى مانشستر سيتي

10:59 م الخميس 20 فبراير 2025
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    وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يناقشان خطط تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية
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    وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يناقشان خطط تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية
  • عرض 12 صورة
    وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يناقشان خطط تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية
  • عرض 12 صورة
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    وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم
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    وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم
  • عرض 12 صورة
    وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم
  • عرض 12 صورة
    وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم
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    وزير الرياضة يدعو الشباب للعمل على تحقيق طموحاتهم (1)
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كتب - يوسف محمد:

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، انضمام عدد من ناشئين الكرة المصرية، إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، لقضاء فترة معايشة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هناك اتفاق بيننا وبين مانشستر سيتي، لقضاء 8 ناشئين مصريين فترة معايشة مع الفريق الإنجليزي وحضور الفعاليات الكبرى".

ويضم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك مرموش منذ الانضمام إلى الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في 6 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف، جميعهم في مباراة نيوكاسل الأخيرة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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وزير الرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي مانشستر سيتي
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