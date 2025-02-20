وزير الرياضة يعلن انضمام عددًا من الناشئين المصريين إلى مانشستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، انضمام عدد من ناشئين الكرة المصرية، إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، لقضاء فترة معايشة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هناك اتفاق بيننا وبين مانشستر سيتي، لقضاء 8 ناشئين مصريين فترة معايشة مع الفريق الإنجليزي وحضور الفعاليات الكبرى".

ويضم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك مرموش منذ الانضمام إلى الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في 6 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف، جميعهم في مباراة نيوكاسل الأخيرة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

اقرأ أيضا:

تفاؤل وثقة بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي

بيسيرو يستعين بالإسماعيلي وبتروجيت لمواجهة الأهلي