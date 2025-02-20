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إبراهيم فايق يكشف مفاجأة جديدة بشأن كأس العالم للأندية

10:58 م الخميس 20 فبراير 2025

إبراهيم فايق

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كتب - نهى خورشيد:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة جديدة بشأن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان فايق أعلن في وقت سابق، إذاعة قناة أم بي سي مصر لمباريات الأهلي في مونديال الأندية.

ونشر فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":" على مدار الساعات الماضية وفي إطار سعي موسم الرياض لتقديم أفضل خدمة للمشاهد العربي وبعد التواصل مع مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ.. تقرر الآتي:"

أولا: بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية (حصريا) في الشرق الأوسط على شاشة mbc masr.

ثانيا: بث مباريات فرق مجموعة الأهلي بالكامل في البطولة.. بورتو وانتر ميامي وبالميراس.. علشان عزيزي المشاهد تتابع منافسين الأهلي وتعرف عنهم كل حاجة.. دي تفصيله مينفعش تفوتنا.

ثالثا: بث مباريات فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية باستوديو تحليلي سعودي متميز. رابعا: بث مباريات الدور قبل النهائي.

خامسا: بث المباراة النهائية. سادسا: نحن الآن في مرحلة التفاوض على حزمة من مباريات دور ال١٦ من بطولة كأس العالم للأندية.

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إبراهيم فايق كأس العالم للأندية الهلال السعودي تركي آل الشيخ
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