"يحسب للأهلي".. حسين الشحات يتحدث عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أعرب حسين الشحات عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشحات في تصريحات عبر منصة "DZAN": "لدي حالة كبيرة من السعادة، لأنني سأشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريق".

وأضاف: "سنواجه فرق مختلفة وجديدة في النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم للأندية وهذا أمر يحسب للنادي الأهلي".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 25 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويلعب الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، المباراة الإفتتاحية في بطولة كأس العالم 2025ن عندما يواجه فريق إنتسر ميامي الأمريكي، يوم 15 ميامي الأمريكي.

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