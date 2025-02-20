شاهد على هزيمة مصر بسداسية.. من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة القمة؟

كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن المعسكر المغلق للفريق بالإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفارس الأبيض، جلسة مع اللاعبين طالبهم بالتركيز والعمل استعداداً للقمة، بجانب شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الفوز في مباراة السبت المقبل.

وبدأ المران الجماعي بتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق مايكل موريرا، وسط متابعة من جوزيه بيسيرو.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس نونو كارباتو، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والتدريب على سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات.

كما خصص الجهاز الفني، على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية، بجانب خوض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب.

اقرأ أيضا:

تفاؤل وثقة بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي

بيسيرو يستعين بالإسماعيلي وبتروجيت لمواجهة الأهلي