عفروتو لمصراوي : القمة فرصة لأي لاعب.. والأهلى مستواه أفضل من الزمالك

كتب - نهى خورشيد

تحدث مصطفي عفروتو نجم النادي الأهلى السابق، عن مواجهة القمة المقبلة، التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عفروتو فى تصريحات خاصة لمصراوي:"إن شاء الله الأهلي هيكسب، الفريق مستواه تحسن كتير عن الفترة اللي فاتت، وده واضح في الأداء الجماعي والانتصارات اللي حققناها مؤخرًا، عندنا رغبة قوية في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا اللي دائمًا بتكون الداعم الأكبر لينا".

وأضاف نجم الأهلى السابق:"الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق وساهمت في رفع المستوى بشكل واضح، كل لاعب جديد انضم للأهلي عنده إمكانيات عالية وقدر يندمج بسرعة مع المجموعة".

وتابع :"مستوى الأهلي تحسن بشكل كبير مع كولر خلال الفترة الأخيرة، السويسري قدر يخلق حالة من الانسجام والاستقرار، والفريق أصبح أكثر قوة من الناحية التكتيكية والفنية، واللاعبين عندهم ثقة كبيرة في نفسهم، وده ظهر في المباريات الأخيرة".

وواصل:"مباريات القمة دائمًا لها طابع خاص، وهي من أجمل المباريات في الدوري المصري، الجماهير بتنتظرها بشغف لأنها مواجهة مليئة بالحماس والإثارة، وبتكون فرصة لكل لاعب إنه يثبت نفسه ويقدم أفضل ما عنده".

وأكمل:"مباراة القمة مواجهة تاريخية بين فريقين كبار، وكل التفاصيل فيها بتكون مؤثرة، الفوز في القمة بيكون له طعم مختلف، لأنه مش مجرد ثلاث نقاط، لكنه بيعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق".

عن مستوي الأبيض:"الزمالك مش في أفضل حالاته الفترة دي، لكنه فريق كبير وله تاريخ، ولازم نحترمه لأنه قادر على العودة في أي وقت، احنا مركزين على فريقنا فقط، وهدفنا تحقيق الفوز بغض النظر عن حالة المنافس".

وأتم حديثه:"بيسيرو لسه جاي وما نقدرش نحكم عليه بشكل كامل في الوقت الحالي، لأنه لسه في بداية رحلته مع الزمالك، لكن في النهاية المباراة تُحسم في الملعب، وكل فريق هيسعى لتحقيق الفوز، والأداء داخل الملعب هو اللي هيحدد النتيجة".