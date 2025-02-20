الصورة الأولى من زيارة رئيس الزمالك لأحمد عبدالحليم

كتب - نهى خورشيد:

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم الخميس على زيارة أحمد عبدالحليم نجم القلعة البيضاء السابق.

وكان عبدالحليم خضع إلى عملية جراحية صباح أمس الأربعاء، وذلك دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

وأصدر الأبيض بياناً أعلن فيه خضوع نجمه السابق لجراحة، مطالباً محبي القلعة البيضاء بالدعاء له.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.