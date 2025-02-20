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"بسبب القمة".. اتحاد الكرة يهدد بفسخ التعاقد مع شركة الـVAR

08:32 م الخميس 20 فبراير 2025

اتحاد الكرة المصري

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كتب - نهى خورشيد

يواجه اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أزمة حادة مع شركة "ميديا برو" المسؤولة عن تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري المصري، وذلك بعد تهديد الشركة بعدم التواجد في مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وهددت شركة الفار اتحاد الكرة، بصرف كامل مستحقاتها المالية المتأخرة منذ الإدارات السابقة، رغم حصولها مؤخرًا على 8 ملايين جنيه.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الخلافات بين الاتحاد والشركة، حيث لوحت الأخيرة بعدم تقديم خدماتها في أكثر من مباراة بالدوري بسبب تراكم المستحقات، ورغم صرف جزء من المديونيات، إلا أن الشركة واصلت الضغط وهددت بالغياب عن مباراة القمة.

وفي ظل استمرار الشركة في مخالفة بنود التعاقد وعدم التزامها بتطوير أنظمة تقنية الفيديو وفقًا للمعايير الحديثة، بدأ الاتحاد في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تشمل دراسة فسخ التعاقد رسميًا، وتسييل خطاب الضمان، مع تصعيد الأمر إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لمنع التعامل مع الشركة مستقبلًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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