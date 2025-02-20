شاهد على هزيمة مصر بسداسية.. من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة القمة؟

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كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل، في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة

ذكر بيان اتحاد الكرة المصري الرسمي، أن النرويجي إسبن إسكاس يدير مباراة الأهلي والزمالك في القمة، ويعاونه كل من جان إيريك لإنجان مساعد أول وإسحاق باشيفكين مساعد ثاني، وجاء اختيار طاقم التحكيم بناءً على توصية ترشيح من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

حكم القمة شاهدا على هزيمة منتخب مصر من المغرب

كان النرويجي إسبن إسكاس حكما مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب، في لقاء تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024، وخسر الفراعنة هذا اللقاء، بنتيجة 6-0.

من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة القمة؟

النرويجي إسبن إسكاس صاحب الـ63 عاما، بدأ مسيرته في المسابقات الأوروبية الكبرى، في أكتوبر 2022، وأدار العديد من المباريات البارزة، مثل نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاما في يوليو 2023 بين إنجليزي وإسبانيا، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وخلال الموسم الحالي، أدار إسبن إسكاس 10 مباريات وأشهر 43 بطاقة صفراء وبطاقتين حمرواتين، ومن أبرز هذه المباريات التالي، برشلونة وريد ستار، ريال مدريد وبريست، ميلان وليفربول، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

وطوال مسيرته، أدار إسبن إسكاس 372 مباراة في مختلف البطولات الأوروبية، وأشهر 1197 بطاقة صفراء، 18 بطاقة حمراء.

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