كتب- محمد خيري:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك، أنه بناء على توصية و ترشيح من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم و روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبى، تم اختيار طاقم حكام من النرويج لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، وهم :-

حكم الساحة إسبن إسكوس والحكم المساعد جان إيريك لإنجان والحكم المساعد الثاني إسحاق باشيفكين والحكم الربع عثمان إسلام.

افرأ أيضا:

إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل.. لجنة التخطيط تعقد أول اجتماع رسمي داخل الزمالك