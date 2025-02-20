بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة تجمع بين بيراميدز ونظيره الجيش الملكي المغربي.

وأقيمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة كل من، وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، رابح ماجر نجم الجزائر السابق، رينفورد كالابا (زامبيا)، وبن مالانجو (الكونغو الديمقراطية).

ماذا فعل بيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟

احتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 13 نقطة، فيما تصدر الترجي التونسي المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز و في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقي بيراميدز و في ربع ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 1 أو 8 أبريل المقبل 2025، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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