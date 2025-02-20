الأهلي يواجه الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة تجمع بين الأهلي ونظيره الهلال السوداني.

وأقيمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة كل من، وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، رابح ماجر نجم الجزائر السابق، رينفورد كالابا (زامبيا)، وبن مالانجو (الكونغو الديمقراطية).

ماذا فعل الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟

احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط، فيما تصدر أورلاندو المجموعة.

موعد مباراة الأهلي و في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي و الهلال السوداني في ربع ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 1 أو 8 أبريل المقبل 2025، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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