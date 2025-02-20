في عيد ميلاده الـ27.. إمام عاشور من "زمالكاوي من صغري" لـ التوهج مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

يحتفل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، بعيد ميلاده الـ27.

ويعتبر إمام عاشور نجم الأهلي الحالي، فبعد توهجه خلال الفترة الماضية وتصدره لجدول هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، يعول عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، قبل مباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل 22 فبراير.

قبل الوصول إلى الأهلي وتصدره ترتيب هدافي الدوري المصري، بدأ إمام عاشور مسيرته في ناشئين غزل المحلة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، وفي عام 2018 انتقل إلى نادي حرس الحدود، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المحلة في يوليو 2019.

أثناء وجود إمام عاشور في حرس الحدود، لعب 32 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا، كما أنه أحرز هدفا في شباك الأهلي، بالدوري المصري 2019، إلا أن الحكم الخامس في اللقاء حسن السندبيسي طلب من الحكم الأول إلغاء الهدف، ومن المفارقات أن عاشور احتفل بهذا الهدف ووضع الكرة تحت القميص وأشار بيده إلى علامة الدائرة.

https://youtu.be/XIC0zT5ooJI?si=2zKM_Xt7giEH_Q6v

التنازل عن مستحقاته للانتقال إلى الزمالك

في أغسطس 2019، انتقل إمام عاشور إلى الزمالك، لكن الأمر لم يكن سهلا، فتعثرت المفاوضات أكثر من كرة لأسباب مالية، لكنه تنازل عن مستحقاته في أول عامين مع النادي لتسهيل الانتقال، وحسبما قال في تصريحات تلفزيونية، راتبه كان يحول لناديي غزل المحلة وحرس الحدود، وفقط كان يعتمد على المكافآت.

وكانت فترة إمام عاشور داخل القلعة البيضاء، مميزة نظرا لارتباطه بجماهير الأبيض، فحسبما وصف أنه مشجعا للأبيض منذ الصغر، ولعب 102 مباراة بقميص الأبيض، وسجل 15 هدفا وصنع 11 آخرين.

وحصد إمام عاشور لقبين دوري مصري وكأس مصر مرتين، إضافة إلى كأس السوبر المصري مرة وحيدة، لكن على الجانب، لم تكن علاقته جيدة مع جماهير الغريم التقليدي ونادي الحالي الأهلي.

وتوترت علاقة إمام عاشور بجماهير النادي الأهلي، بعد اعتدائه على وليد سليمان لاعب الأهلي، خلال اشتباكات اللاعبين بعد مباراة السوبر المصري، التي توج بها الأبيض، كذلك تسريب مقطع فيديو له مع ناشئي الزمالك بعد مباراة الأهلي بمقر القلعة الحمراء، وهم يهتفون بشكل مسيء ضد صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق.

وبعد الأحداث السابقة، خرج إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عقب إحدى المباريات متأثرا، وقال: "أنا مش بلطجي الحمد لله أنا متربي كويس ومش كل مشكلة تحصل يقولوا إنها بسبب إمام، والمفروض الناس تساندني وتقف في ظهري، أنا لسه صغير مش معقول يقفوا ضدي بالشكل ده".

الاحتراف ووعد عدم اللعب للأهلي

في يناير 2023، بدأ إمام عاشور رحلة احتراف في الدوري الدنماركي، لكنه لم تدوم طويلا وانتهت بعد 6 أشهر فقط، انضم عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، وخاض مع الفريق 7 مباريات وسجل هدفين، إلا أنه عاد إلى مصر لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به، ولم يعد مرة أخرى إلى الفريق.

وقبل احتراف إمام عاشور، خرج في مقطع فيديو مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك آنذاك، وقال باكيا إنه لن يلعب للنادي الأهلي وإنه "زملكاوي من صغره".

وقال عاشور عن انتقاله إلى ميتلاند، إن آخر موسم له مع الزمالك على الرغم من توقيع عقود جديدة مع لمدة أربع سنوات، فوجئ بإبلاغه لاحقًا باتفاق إدارة الزمالك على إتمام انتقاله إلى نادي ميتييلاند، وأضاف: "حزين للغاية بسبب هذه الخطوة لأنني لم أتأقلم مع الأجواء بالأخص في مسألة اللغة والتواصل".

العودة إلى مصر والتأهيل في الزمالك

عاد إمام عاشور إلى الزمالك، وقام ببرنامجه التأهيلي داخل القلعة البيضاء، كما انه طلب من النادي عودته مرة أخرى إلى الفريق، لكنه الأمر فشل، وأخبروه بأن ينهي هو الأمور المادية مع ميتلاند، وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية: "أبديت رغبتي في العودة إلى الزمالك، لكن ذلك قوبل بتجاهل استمر لشهر ونصف، (لو مش عايز أروح الزمالك هاجي ليه؟) وقيل لي (ادفع انت فلوس بيعك من ميتلاند)".

ارتداء قميص الأهلي

على الفوز استغل الأهلي تعثر عودة إمام عاشور إلى الزمالك، وتعاقد مع اللاعب بعدما أنهى اتفاقه مع ميتلاند الدنماركي، وظهر في مقطع الفيديو الخاص بإعلان الصفقة، اللاعب داخل ستاد القاهرة الدولي، وهو يحول وجهته من مدرجات "الثالثة يمين" الخاصة بالزمالك إلى "الثالثة شمال".

ولكن سبق انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، رفض من جماهير القلعة الحمراء، الذين هتفوا في المباريات: "إمام عاشور مش عايزينه صالح سليم مش ناسينه"، لكن سريعا تحول اللاعب لنجم الفريق.

وقاد إمام عاشور هتافات مدرجات الأهلي، وفي أول لقاء له ضد الزمالك، سجل هدفا واحتفل على طريقة جوميز لاعب الهلال السعودي السابق.

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