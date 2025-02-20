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المصري البورسعيدي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية

04:21 م الخميس 20 فبراير 2025

فريق المصري

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أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية، بمواجهة فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتأهل نادي المصري البورسعيدي، بعدما احتل وصافة، المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، التي ضمت بجانبه نادي الزمالك الذي احتل الصدارة برصيد 12 نقطة.

وأقيمت القرعة منذ قليل في العاصمة القطرية الدوحة، التي يتم خلالها تحديد مباريات دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية.

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