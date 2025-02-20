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الزمالك يواجه نادي ستيلينبوش جنوب أفريقيا في ربع نهائي الكونفدرالية

04:18 م الخميس 20 فبراير 2025

فريق الزمالك

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أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية، بمواجهة فريق الزمالك أمام نظيره نادي ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتصدر نادي الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، في المجموعة التي ضمت بجانبه نادى المصرى الذى احتل الوصافة برصيد 9 نقاط.

وأقيمت القرعة منذ قليل في العاصمة القطرية الدوحة، التي يتم خلالها تحديد مباريات دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية.

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