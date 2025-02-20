الزمالك يواجه نادي ستيلينبوش جنوب أفريقيا في ربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية، بمواجهة فريق الزمالك أمام نظيره نادي ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتصدر نادي الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، في المجموعة التي ضمت بجانبه نادى المصرى الذى احتل الوصافة برصيد 9 نقاط.

وأقيمت القرعة منذ قليل في العاصمة القطرية الدوحة، التي يتم خلالها تحديد مباريات دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية.

افرأ أيضا:

إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل.. لجنة التخطيط تعقد أول اجتماع رسمي داخل الزمالك