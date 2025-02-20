"هلعب ولو بالحقن".. شوبير يكشف ما فعله زيزو مع بيسيرو قبل القمة

في عيد ميلاده الـ27.. إمام عاشور من "زمالكاوي من صغري" لـ التوهج مع الأهلي

شاهد على هزيمة مصر بسداسية.. من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة القمة؟

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تفاصيل استعدادات نادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الزمالك دخل معسكر بداية من الأمس، وميدو كان موجوده بصفته عضو لجنة التخطيط، وكان مبسوط جدا جدا، بروح اللاعبين".

أضاف: "الزمالك خاض مرانه على ملعب هيئة قناة السويس، وهو ملعب رائع رائع، أرضيته ممتازة، والفريق هيعود الجمعة للمبيت في القاهرة حتى موعد المباراة السبت".

أكمل: "الزمالك كل هدفه من هذا المعسكر، مباراة الأهلي فقط لاغير، يعني كل التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة".

أوضح: "فيه أخبار مميزة جدا لجماهير الزمالك، أهمها اقتراب مصطفى شلبي من اللحاق بالمباراة، وتماثله للشفاء، وخوضه أمس تدريبات خفيفة بالكرة".

واختتم تصريحاته: "زيزو موجود وشغال بشكل كويس جدا في البرنامج المخصص ليه، الذي وضعه الجهاز الطبي، وسيتم وتحديد موقفه اليوم، واللي عرفته أنه قال لبيسيرو المدير الفني هكون موجود في المباراة حتى لو بالحقن".

افرأ أيضا:

إعادة هيكلة ملف الكرة بالكامل.. لجنة التخطيط تعقد أول اجتماع رسمي داخل الزمالك