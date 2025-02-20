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"هلعب ولو بالحقن".. شوبير يكشف ما فعله زيزو مع بيسيرو قبل القمة

02:54 م الخميس 20 فبراير 2025
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تفاصيل استعدادات نادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

قال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الزمالك دخل معسكر بداية من الأمس، وميدو كان موجوده بصفته عضو لجنة التخطيط، وكان مبسوط جدا جدا، بروح اللاعبين".

أضاف: "الزمالك خاض مرانه على ملعب هيئة قناة السويس، وهو ملعب رائع رائع، أرضيته ممتازة، والفريق هيعود الجمعة للمبيت في القاهرة حتى موعد المباراة السبت".

أكمل: "الزمالك كل هدفه من هذا المعسكر، مباراة الأهلي فقط لاغير، يعني كل التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة".

أوضح: "فيه أخبار مميزة جدا لجماهير الزمالك، أهمها اقتراب مصطفى شلبي من اللحاق بالمباراة، وتماثله للشفاء، وخوضه أمس تدريبات خفيفة بالكرة".

واختتم تصريحاته: "زيزو موجود وشغال بشكل كويس جدا في البرنامج المخصص ليه، الذي وضعه الجهاز الطبي، وسيتم وتحديد موقفه اليوم، واللي عرفته أنه قال لبيسيرو المدير الفني هكون موجود في المباراة حتى لو بالحقن".

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