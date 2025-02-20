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مصدر لمصراوي: "أفشة خارج مباراة الزمالك وهذه مدة غيابه"

01:57 م الخميس 20 فبراير 2025
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    محمد مجدي أفشة من وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    محمد مجدي أفشة
  • عرض 10 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 10 صورة
    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة بعد هدفه في مرمى الهلال السوداني 2020
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    قذيفة محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع، مدة غياب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأشعة التي أجراها اليوم الخميس 20 فبراير.

وتعرض أفشة لإصابة خلال تدريبات الأهلي الجماعية، أمس الأربعاء، لخوض مباراة الزمالك، وأجرى اللاعب أشعة خلال الساعات الماضية، لحسم موقفه من مباراة القمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الأشعة التي خضع لها أفشة أثبتت إصابته بشد خفيف في عضلة السمانة، فبالتالي يغيب لمدة 10 أيام عن صفوف الفريق، ومباراة القمة ضد الزمالك".

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يحل الزمالك ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء السبت المقبل 22 فبراير 2025، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخل في معسكر مغلق، بمدينة الإسماعيلية، أمس الأربعاء 19 فبراير.

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